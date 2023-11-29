Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olduğunu açıkladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Köse, 2019'da Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olarak seçilmişti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parti binasında basın toplantısı düzenleyen Köse, yaptığı konuşmada, 2019'da Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olarak seçildiğini belirtti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimde, 2019 seçimlerinde aldıkları sonucun çok daha iyisini alacaklarını vurgulayan Köse, "Safranbolu Belediye Başkanlığı'nı kazanmak üzere yola çıkıyoruz ve aday adaylığımı bugün sizlerin önünde açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Köse, 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar'a sundu.

Safranbolu köy ve mahalle muhtarlarından ziyaret

Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz ve muhtarlar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'yi ziyaret etti.

Kelleci, ziyarette yaptığı konuşmada, bu yıl attıkları asfalt miktarı ve diğer ekip çalışmalarında başarılı oldukları bir dönem geçirdiklerini belirterek, çalışmalarda kendilerine desteklerini esirgemeyen Vali Mustafa Yavuz'a, İl Genel Meclis Başkanı Sözen'e, meclis üyelerine, sahada çalışan personellere, muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Sözen de muhtarlarla mesai arkadaşları olduklarını, elde edilen başarının da uyum içinde çalışarak oluştuğunu kaydetti.