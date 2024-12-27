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SADAT açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu

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SADAT, 'paramiliter bir kuruluş' dediği için 1 milyon liralık tazminat cezasına çarptırılan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haciz işlemi başlatıldığını öne sürdü.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Sadat ) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, açıklamaları nedeniyle açılan 1 milyon liralık tazminat davasını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 1,5 yılda tazminat bedelini ödememesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu öne sürüldü.

Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Kılıçdaroğlu'na Haciz Şoku. Açtığımız 1 milyonluk tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte Sadat'ın İstanbul'daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.

CHP liderinin ziyaretinin ve açıklamalarının ardından SADAT, Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon TL tazminat talebiyle dava açmıştı.

SADAT açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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