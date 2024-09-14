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Şaban Çopuroğlu'ndan Mevlid Kandili Mesajı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam aleminin kandilini tebrik ederek, gecenin manevi huzurunun getirmesini temenni etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşriflerini idrak ettiğimiz bu mübarek Mevlid Kandili'nde, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, bu gecenin manevi huzurunun yüreklerimize şifa, hayatlarımıza bereket getirmesini temenni ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyor, dualarınızın kabul olmasını niyaz ediyorum.

Mevlid Kandilimiz mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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