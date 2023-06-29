Saadet ve DEVA Partisi'nden HÜDA PAR'a bayram ziyareti

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor. HÜDA PAR, diğer siyasi partilerin heyetleriyle yaptığı bayramlaşma ziyaretlerinden fotoğraflar paylaştı. Bu partiler arasında Cumhur İttifakı'ndan AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi bulunurken, Millet İttifakı'ndan ise DEVA Parti ve Saadet Partisi yer aldı. Bir diğer parti ise Milli Yol Partisi oldu.

Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. HÜDA PAR partisi de diğer siyasi partilerin heyetleriyle yaptığı bayramlaşma ziyaretlerinden fotoğraflar paylaştı.

6 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTILAR

Bu partiler arasında Cumhur İttifakı'ndan AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi bulunurken, Millet İttifakı'ndan ise DEVA Parti ve Saadet Partisi yer aldı. Bir diğer parti ise Milli Yol Partisi oldu.

SAADET VE DEVA'NIN ZİYARETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hüdapar'ın Saadet Partisi ile ilgili "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin İmir, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Saadet Partisi heyeti ile bayramlaştı" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi ile ilgili yaptığı paylaşımda ise "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin İmir, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Deva Partisi heyeti ile bayramlaştı" denildi.