Saadet Partisi TBMM'de sorumluluk üstlendi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Uzun bir aranın ardından, yeni dönemde TBMM'de sorumluluk üstlendik. Partimizi ve Milli Görüşü temsil edecek milletvekili arkadaşlarımıza bu ulvi görevlerinde üstün başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milletvekillerimiz, 'ahlak ve adalet' üzerine inşa edilmiş bir geleceğin en önemli mimarlarından olacaktır" mesajını yayınladı.

TBMM'de 28. Dönem, milletvekillerinin ant içme töreni ile başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yeni döneme ilişkin bugün mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, Meclis'e giren Saadet Partisi üyesi milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak şu mesajı kaydetti:

"Uzun bir aranın ardından, yeni dönemde TBMM'de sorumluluk üstlendik. Partimizi ve Milli Görüşü temsil edecek milletvekili arkadaşlarımıza bu ulvi görevlerinde üstün başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milletvekillerimiz, 'ahlak ve adalet' üzerine inşa edilmiş bir geleceğin en önemli mimarlarından olacaktır.

Şeyh Edebali'nin şu sözlerini, her daim kendilerine rehber edinmelerini istiyorum: 'Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun.' Tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza sesleniyorum: 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye', 'Yeni bir Dünya' için; buyurun, başlıyoruz!"