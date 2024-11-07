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Saadet Partisi'nden Gazze Üzerine Sert Eleştiri

Saadet Partisi'nden Gazze Üzerine Sert Eleştiri
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Saadet Partisi İstanbul milletvekili Birol Aydın, Gazze'deki durumu eleştirdi ve Türkiye'den somut adım atılmadığını vurguladı. Gazze'deki acıların devam ettiğini dile getirerek hükümeti eleştirdi.

SAADET Partisi İstanbul milletvekili ve parti sözcüsü Birol Aydın, " Gazze'de kan, zulüm ve gözyaşının devam ettiğini, bir tek somut adımın atılmadığını, hançerem yırtılırcasına haykırıyorum. Yüreği yeten de burada gelsin, 'Hayır, ticaret durduruldu, sevkiyatlar yapılmadı' desin" dedi.

Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve parti sözcüsü Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de süregelen kriz ve Türkiye'nin bu süreçteki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bir yıldır biriniz çıksın şuradan 'somut şu adımı attık' desin. Bakınız, sevkiyat devam ediyor. Türkiye'de 1 Ekim'den bugüne yapılan bütün gündem değişiklikleri, gerçekte Gazze'deki soykırımın örtülmesi ve Türkiye iktidarının hiçbir şey yapamadığının gösterilmemesi içindir. Bu gidişatın gidişat olmadığını, Gazze'de kan, zulüm ve gözyaşının devam ettiğini, bir tek somut adımın atılmadığını, hançerem yırtılırcasına haykırıyorum. Yüreği yeten de burada gelsin, 'Hayır, ticaret durduruldu, sevkiyatlar yapılmadı' desin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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