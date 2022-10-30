Saadet Partisi'nde büyük kongre heyecanı! Karamollaoğlu mesajını salonun ortasına asılan pankartla verdi

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede bin 200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirleyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılacak.

"SAATLERİNİZİ İKTİDARA AYARLAYIN"

Yaklaşık 5 bin oturma kapasiteli salonda gerçekleştirilen kongreye, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterildi. Kongrenin başlangıcına saatler kala salon tıklım tıklım doldu. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ve Genel Başkan Karamollaoğlu'nun posterlerinin asıldığı kongrenin düzenlendiği salonun tam ortasında ise "Saatlerinizi İktidara Ayarlayın" yazılı pankart çekildi.

KARAMOLLAOĞLU SALONDA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, alkışlar ve "Bilge Başkan" sloganları eşliğinde salona giriş yaptı. Karamollaoğlu'nun, partilileri selamlamasının ardından salonda sinevizyon gösterisi gösterildi.