Arıkan: İktidarın ajandasında baskın seçim var

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkenin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen seçimlere ilişkin, "Bize her geçen gün daha fazla adaletsizlik, daha fazla istikrarsızlık, daha fazla kriz vaat eden partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek, rehabilite etmek zorundayız. Bizler bunu aziz milletimize karşı bir vazife olarak görüyoruz. Mustafapaşa beldesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye'de devlet aklının, hukuk düzeninin ve anayasal sorumluluğun nasıl aşındığını gözler önüne seriyor. İşte tam da böyle bir dönemde Türkiye, yeniden bir anayasa tartışmasının eşiğine getiriliyor. Elbette biz darbe anayasasından kurtulmanın çok önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Fakat darbe hukukunu, keyfi yönetimi, yargı sopasını ve kuvvetler ayrılığını yok sayan anlayışı değiştirmeden yeni anayasa yapmak eski bir binanın tabelasını değiştirmekten ibaret kalır. Yeni bir anayasa ihtiyacı doğrudur; fakat bugün bu ihtiyacı bugün en çok zayıflatan şey iktidarın uyguladığı hukuk pratiğidir. Bu anayasa tartışmaları hiç şüphesiz boşlukta ortaya çıkmış tartışmalar değildir. Türkiye'de iktidarın yeni bir siyasi hat kurmaya çalıştığını görüyoruz. İktidar; meseleyi siyasi alanı yeniden düzenleyen, muhalefetin hareket kabiliyetini daraltan, ittifak dengelerini yeniden kuran ve toplumu yeni bir güvenlik dili etrafında hizalamaya çalışan bir stratejiyle ele almaktadır. Bu nedenle yeni anayasa başlığı, yalnızca hukukçuların konuşacağı teknik bir başlık değildir. Anayasa, yeni dönemin siyasi kapısı yapılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLERE HAZIRIZ'

Erken seçim ile ilgili işaretler gördüklerini kaydeden Arıkan, "Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak karşımıza bir tablo çıkıyor. İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı. Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) hareketlilik, dördüncü alamet Meclis'ten geçen varlık barışı, beşinci alamet ABD swap hattı. Geriye iki tane alamet kaldı. Gabar'da petrol ve Karadeniz'de doğal gaz müjdesi kaldı. O alametler de pek yakında duyurulacaktır. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. İktidarın ajandası ne olursa olsun, biz baskın seçime de erken seçime de yerel seçime de genel seçime de hazırız. Milletimizin hakkını, hukukunu, beklentisini, umudunu savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu millete, 'Oh be dedirteceğiz' Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı