Saadet Partisi 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin iptal davası reddedildi

SAADET Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava, Ankara 37'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Saadet Partisi'nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimler tarafından açılan davada, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep'in de bulunduğu birçok il ve ilçede kongrelerin yasal sürede yapılmadığı öne sürüldü. Dava dilekçesinde, bu nedenle büyük kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789'unun delege niteliği taşımadığı iddia edilerek, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiği savunularak kayyım talebinde bulunuldu.

Ankara 37'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı taraf, davanın siyasi partilerin kamusal denetimine değil, üyelerin haklarına ilişkin olduğunu savundu. Saadet Partisi avukatları ise davanın yasal sürenin ardından açıldığını ve siyasi saik taşıdığını belirterek reddini talep etti. Mahkeme, taraf beyanlarının ardından davanın reddine karar verdi. Karara karşı istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı