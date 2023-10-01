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Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresinde Nuh Bahadır yeniden başkan seçildi

Saadet Partisi Kocasinan 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Nuh Bahadır, ilçe başkanı olarak tekrar seçildi. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, milli görüşçülerin eski ihtişamına kavuşacağını belirtti ve Türkiye'nin daha yaşanabilir bir ülke olması gerektiğini vurguladı.