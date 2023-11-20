Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İsrail'in Filistin topraklarını adım adım işgal ettiği ve soykırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saadet Partisi üyesi bir grup, İzmir Adliyesi önünde bir araya geldi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, yaptığı konuşmada, İsrail'in 1948'den bu yana adım adım Filistin topraklarını işgal ettiğini, dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'nin adeta bir toplu mezara dönüştürüldüğünü belirten Erduran terör devleti İsrail'in dünya tarihinin en alçak soykırımına devam ettiğini ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatının 11 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının sonunda çok sayıda liderin sadece kınama yapıp dağıldığını belirten Erduran, şunları kaydetti:

"'Çıkarlarınızı ve iktidarınızı korumak istiyorsanız, sessiz kalın' diyen Netanyahu'dan bu kadar mı korkuyorsunuz? İsrail'e ihracatta Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Vatandaş boykot ederken, bunlar ticaret hacimlerini katlamaya devam ediyor. Büyük İsrail Planı dahilinde etrafımız adım adım kuşatılırken nasıl bu kadar duyarsız kalınıyor, hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Her gün onlarca bebeği ve çocuğu katledenleri sadece kınamak, sizin vicdanlarınızı nasıl teskin ediyor? Yapabileceğiniz onlarca şey varken, hamasi nutuklar atmakla, yavan bildiriler yayınlamakla nasıl yetiniyorsunuz?"

Açıklamanın ardından, Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunuldu. Dilekçede, İsrail devlet yöneticilerin, "soykırım", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "savaş ve saldırı suçları", "insanlığa karşı suçlar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.