Saadet Partisi İsrail'in Gazze saldırılarına suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Adliyesi önünde bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve partililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan İlhan, İsrail yöneticileri hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İsrail'in uzun yıllardır Filistin topraklarında zulüm yaptığını ifade eden İlhan, şunları kaydetti:

"Buradan açık ve net olarak ifade etmek isterim ki hiçbir zaman zulüm ebedi olmamıştır ve olamayacaktır. 75 yıldan fazladır süren bu katliamlara, başta ABD ve birçok Avrupa ülkesi destek vermektedir. İslam ülkeleri Filistin'e destek olmak bir yana, birçoğu İsrail'le işbirliği halindedir. Siyonist İsrail her gün bebek, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden Müslümanları katletmektedir. ABD Başbakanı Joe Biden binlerce kilometre uzaktan Tel Aviv'e giderek İsrail'e destek verdi. Filistin'e sınırı olmayan Yemen ordusu dün İsrail'e karşı savaşa açtığını duyurdu. Zalimlerin işledikleri suçlarla alakalı uluslararası mahkemelerde yargılanması için girişim başlattık."