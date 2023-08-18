Saadet Partisi İl Başkanı İnsani Yardım Günü Hakkında Mesaj Yayımladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tekin, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti ve insancıl hukuk ihlallerinin cezasız kaldığını ifade etti. Küresel dayanışma ve kararlılık ile insani yardım çalışanlarının güvenli bir geleceğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların dinmediğini belirtti.

Dünyada insancıl hukuk ihlallerinin yaygınlaştığı ve cezasız kalmaya devam ettiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyamız insani krizlerin yaşanmadığı güvenli ve müreffeh bir gelecekten hala uzak bulunmaktadır. İnsanlığa yakışmayan bu tablonun değiştirilmesi ve insani yardım çalışanlarının güvenli bir küresel sisteme ihtiyacı vardır.

Dünya İnsani Zirvesi başta olmak üzere çeşitli platformlarda verilen sözlerin eyleme dönüştürülmesi elzemdir. Dünyanın neresinde olursa olsun insanların, insan haysiyetine yaraşır şekilde, huzur ve ümitle yaşayabileceği bir gelecek ancak küresel dayanışma ve kararlılık ile başarıya ulaşabilir."

Emekliye ayrılan profesör için tören yapıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Aktoz için emeklilik töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fakültede düzenlenen törende, Aktoz'un merhametli ve çalışkan bir doktor olduğunu belirtti.

Aktoz'un emekliye ayrılışının çok ani ve erken olduğunu belirten Tabakoğlu, "Aramızdan evladının yanında olmak için ayrılan hocamız burada çok güzel bir iz bıraktı. Biz buradayız bir gün yine dönmek istersen yuvan her zaman sana açık olacak." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da Aktoz'un emekliye ayrılışının öğrenciler için büyük kayıp olduğunu dile getirdi.

Aktoz ise 33 yıllık meslek hayatının 24 yılını üniversitede geçirdiğini ifade etti. Üniversiteden ayrılmanın zor olduğunu belirten Aktoz, iş arkadaşlarına çalışmalarında başarı diledi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, öğretim üyeleri ve eşi Prof. Dr. Tevfik Aktoz katıldı.

Üniversitenin projesine uluslararası patent

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) "Laparoskopik Hidatik Kist Ameliyatlarının Uygulanmasını Sağlayan Cihaz" projesi Amerikan Patent Enstitüsü'nden patent aldı.

TÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, cihazın genellikle açık olarak yapılan kist hidatik ameliyatlarını laparoskopik olarak yapmaya imkan verdiğini belirtti.

Cihazın operasyonun uygulanmasını güvenli hale getirdiğini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Laparoskopik ameliyatlar sonrası cerrahi yara enfeksiyon riski azaltılır, daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilir. Aynı zamanda hastanede kalma süresi kısalır ve erken iyileşme sayesinde iş gücü kaybı da en aza iner. Buluşun, ilerleyen dönemlerde laparoskopik cerrahiye katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Türkyılmaz, KOSGEB desteği ile prototipini ürettikleri cihazın Amerikan Patent Enstitüsü tarafından patent almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Memur-Sen'den basın açıklaması

Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak protesto düzenledi.

Sendika üyesi çalışanlar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Sağlık -Sen Edirne İl Temsilcisi Erhan Turhan, Memur-Sen ve 11 yetkili sendika ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde masaya sundukları teklife karşı, Kamu İşveren Heyetinin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini söyledi.

Kamu İşveren Heyetinin teklifinin gerçekçi olmadığını ileri süren Turhan piyasanın gerçeklerini gören bir teklif duymak istediklerini vurguladı.

Turhan, teklifin revize edilmesini istediklerini ifade etti.