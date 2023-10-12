Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, kamuya işe alımlarda mülakat sisteminin kaldırılmasını istedi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kamuya işe alımlarda mülakat sisteminin kaldırılarak, yerine objektif kriterleri esas alan bir sınav sisteminin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı sözünü verdiğini ifade etti.

Bu sözün yerine getirilmesini istediklerini belirten Şahin, adaletli, liyakate dayalı bir sistemin inşa edilmesini, torpili olanın değil hak edenin kazandığı bir düzenin kurulmasını istediklerini kaydetti.

Şahin, mülakatlarda jürinin öznel değerlendirmelerinin adil olmayan sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Objektif kriterlere dayalı bir sınav sisteminin esas alınması gerektiğini anlatan Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "mülakatı mülakat gibi yapacağız" açıklamasının kafa karıştırdığını dile getirdi. Şahin, şöyle konuştu:

"Gençler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü tutmasını istiyor. Cumhurbaşkanı bir söz verdi ancak neden bu söz tutulmuyor? Gençler topun taca atılmadan bir müjde verilmesini istiyorlar. 'Mülakatları kaldıracağız' değil 'mülakatı kaldırdık' müjdesini bekliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı sözünü tutmalıdır. Kamuya işe alımlarda bu adaletsiz mülakat sistemi amasız fakatsız olarak kaldırılmalıdır. Yerine objektif kriterleri esas alan bir sınav sistemi getirilmelidir. Bu söz yerine getirilene kadar, mülakatlar kaldırılana kadar bu konuda iktidara markaj yapmaya devam edeceğiz."