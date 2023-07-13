Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan darbe çağrısı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'yi yönetenlere darbe iklimini sonlandırma ve demokrasiyi güçlendirme çağrısı yaptı. Özdağ, darbelerin ekonomiye, demokrasiye ve milletleşme sürecine zarar verdiğini belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, " Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz; darbe iklimini kurutun, demokrasiyi yeşertin, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü hakim kılın, şeffaf bir yönetimi inşa edin." dedi.

Özdağ'ın, Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Daha sonra Türkiye'de yaşanan darbelere ilişkin değerlendirme yapan Özdağ, "Türkiye'de vesayetçiler hiçbir zaman millet iradesini ön plana çıkarmak istemediler. Askeri vesayetçiler, oligarşik bürokratlar, medya patronları, cuntacılar Türkiye'de daima vesayetçiliğe soyunarak millet iradesini boğmak istediler." diye konuştu.

Darbelerin ekonomiye, demokrasiye, milletleşme sürecine, kültürel hayata ciddi şekilde ket vurduğunu dile getiren Özdağ, Türkiye'de vesayetçi yapılara karşı mücadele etmek için demokrasinin içselleştirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Özdağ, ilk defa Türkiye'de bir darbenin başarısız olduğunu belirtti.

TBMM'de her yıl 15 Temmuz programının yapıldığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile son yıllarda, Genel Kurulun 15 Temmuz'da toplanmadığını iddia eden Özdağ, "Buradan iktidara ve Meclis Başkanına sesleniyorum; bütün partilerin katılacağı Genel Kurul olmalı ve Genel Kurulda bütün liderler konuşmalıdır. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz; darbe iklimini kurutun, demokrasiyi yeşertin, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü hakim kılın, şeffaf bir yönetimi inşa edin." ifadelerini kullandı.