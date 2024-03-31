Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oyunu kullanmak için Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Lisesine gelen Karamollaoğlu, 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler vesilesi ile beldelerimizi, ilçelerimizi ve illerimizi kimler yönetecek? Belirlemiş olacağız. Milletimizin tercihi ve hepimiz de bu seçim sonuçlarına saygı duymak mecburiyetindeyiz. Ben hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Temel Karamollaoğlu Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Niğde Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title