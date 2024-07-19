Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Annesi Edibe Karamollaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hayatını kaybeden annesi Edibe Karamollaoğlu, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından hayatını kaybettiği açıklanan Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu (97) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde Temel Karamollaoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA