Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Batman'da vatandaşlarla bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Batman'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini ziyareti kapsamında Batman'a gelen Arıkan, Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştü.

Arıkan ile görüşen bazı gençlerin, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor forması giydiği görüldü.

Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantilemesinin kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Arıkan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Mahmut Arıkan, bu başarının inancın, emeğin ve birlikteliğin bir sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Batman Petrolspor'un elde ettiği bu önemli başarı hepimizin gururudur. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spora ve gençliğe verilen desteğin artarak devam etmesi gerekiyor."