Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de partililere seslendi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik açıdan kalkınan, adaletin tesis edildiği, yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Saadet Partisi Konak İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde "büyük bir patlama yapacaklarını", Türkiye'nin büyük bir partisi olduklarını herkese göstereceklerini kaydetti.

Seçimlere gidilirken teşkilatların güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Bizim gibi düşünsün düşünmesin her insana dokunmaya ihtiyacımız var. Fikirlerimizi, projelerimizi anlatmaya, onların gönlünü almaya, sandıkta da bize oy vermeye ikna etmemiz lazım. Zor bir çalışma ama başarıya ulaştığında da herkesin bahtiyar olacağı bir ülke inşa ettiğimizde mükafatı da büyük olacaktır." diye konuştu.

Hükümetin 10 yıl öncesiyle çelişir durumda olduğunu savunan Karamollaoğlu, bir ülkenin yaşanabilir hale getirilmesi için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz çok açık bir şekilde yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. İster bizimle aynı duyguları, idealleri paylaşsın isterse muhalif olsun, herkesin mesut ve bahtiyar olduğu, bütün ihtiyaçlarının giderildiği, adaletin tesis edildiği ve dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen bir Türkiye kurmak bizim hedefimizdir.

Oyunları bertaraf edebilmemiz, bu ülkede yaşayanların insanca yaşayabilmelerini sağlayabilmemiz ekonomik yönden kalkınmamıza, güçlenmemize bağlıdır. Her insanın bir işi olacak. Her insan çalıştığı zaman bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar bir gelire sahip olacak. Ekonomiyi rayına oturtmak istiyorsanız kaynağa ihtiyacınız var. Kendi evinize bakın. Geliriniz giderinizi karşılamıyorsa israfı kesmelisiniz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayan her harcama israftır."

Tek adaylı gerçekleşen kongre sonucunda mevcut Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım'a yeniden görev verildi.