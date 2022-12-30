6'lı masanın adayı kim olacak? Karamollaoğlu, "Erdoğan'a 3 puan fark atar" diyerek isim telaffuz etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını söyleyen Karamollaoğlu, "Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" dedi.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın 2023 seçimlerinde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği merak ediliyor. Kulislerde adı en çok dillendirilen isimler Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ancak 6'lı masa henüz karar aşamasına geçmedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SICAK BAKMIYOR

Masada söz sahibi liderler arasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Habertürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı aday olması halinde mutlaka kazanacağı iddiasına "Cahilce bir iddia" diyerek tepki gösterdi. Karamollaoğlu, iki isimden birinin aday olması durumunda Erdoğan için "buldozer gibi ezip geçer" yorumunu yaptı.

"KILIÇDAROĞLU 3 PUAN ÖNDE GÖTÜRÜYOR"

Açıklamasının devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şu anda anketlerde Erdoğan'dan önde çıktığını belirten Karamollaoğlu, "Tabii. Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" dedi.