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Arıkan: Kamu malına asla el uzatmayacağız

Arıkan: Kamu malına asla el uzatmayacağız
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Safranbolu'da düzenlenen geleneksel piknikte konuştu. Ahlak ve maneviyat vurgusu yapan Arıkan, iktidarda "Milli Görüş" ilkeleriyle hareket edeceklerini, kamu malına dokunmayacaklarını ve adil gelir dağılımı sağlayacaklarını söyledi. Programa partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Safranbolu Kent Ormanı'nda partisinin geleneksel piknik programında konuşan Arıkan, toplumların sağlam şekilde ayakta durabilmesi için ahlak ve maneviyata ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Milli Görüş" anlayışıyla, iktidara geldikleri takdirde ülkeyi bu ilkeler doğrultusunda idare edeceklerini dile getiren Arıkan, "Kamu malına asla el uzatmayacağız, emaneti ehline vereceğiz, kendimiz için istediğimizi başkası için de isteyeceğiz, kendimiz için istemediğimizi başkası için de istemeyeceğiz. İşçinin, memurun, emeklinin, köylünün, öğrencinin, 86 milyonun eşit gelirden, eşit dağılımla faydalanabilmesi için düzenlemeleri yapacağız." şeklinde konuştu.

Müzisyen Ammar Acarlıoğlu'nun ezgiler seslendirdiği program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Saadet Partisi İl Başkanı Aziz Gündoğdu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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