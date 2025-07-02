Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Abraham İttifakı'na Sert Eleştiri

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Abraham İttifakı" adı altında yeni bir Orta Doğu planı yapıldığını ifade ederek, "Bu ittifak, Filistin halkının kanı üzerine, işgalci İsrail'e bölgesel meşruiyet kazandırma projesidir. İsrail'le normalleşmek, İsrail'le ittifak kurmak demek siyonizmle normalleşmek demektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol meclis Grup Toplantısında konuştu. Arıkan, Sivas olaylarının yıl dönümü dolayısıyla, "Dün Dersim, Çorum, Maraş, Roboski, bugün Madımak, yarın Başbağlar. Tüm kalbimle söylüyorum, inanarak söylüyorum; yaşananların hepsi bizim acımız, kaybettiklerimizin hepsi bizim insanımız. Hakikatle yüzleşmek, muhatabıyla helalleşmek ve milletçe kucaklaşmak gerekiyor. Mütedeyyin-seküler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt birbirimizi el üstünde tutmamız gerekiyor. Bu ülkede ne yeni açılan yaralar olsun ne de eski yaralar yeniden kanasın" ifadelerini kullandı.

"İsrail'le normalleşmek, İsrail'le ittifak kurmak demek siyonizmle normalleşmek demektir"

Arıkan, İran-İsrail ateşkesine değinerek, ateşkesin kendilerini memnun ettiğini ancak sürece dair endişelerinin olduğunu aktardı. Arıkan, "Kurulmak istenen yeni bir Orta Doğu var. Çatışmayla, güçle, göçle, kardeşi kardeşe kırdırarak kurulmak istenen yeni bir Orta Doğu var. Washington'dan dizayn edilmek, Tel Aviv'den yönetilmek istenen yeni bir Orta Doğu var. Planlar yapılıyor, haritalar çiziliyor, nutuklar atılıyor. Buna da yeni bir isim bulunmuş; Abraham İttifakı. Geçtiğimiz hafta sizler de gördünüz, Tel Aviv sokaklarına dev panolar asıldı. Üzerinde 'Abraham İttifakı' yazıyor. Altında ise katil Netanyahu ve Trump el ele vermiş, 'Yeni Orta Doğu'nun haritasını çiziyor. Bu kuruluşun adı da 'Bölgesel Güvenlik Koalisyonu' imiş. Bütün bölge ülkeleriyle, en stratejik görüşmelerden kareler var. Kimse kusura bakmasın, adı Abraham ittifakı veya değil İbrahim adıyla, Nemrut düzeni kurulamaz. Bu ittifak, Filistin halkının kanı üzerine, işgalci İsrail'e bölgesel meşruiyet kazandırma projesidir. İsrail'le normalleşmek, İsrail'le ittifak kurmak demek siyonizmle normalleşmek demektir" dedi.

Orman yangınları

Orman yangınlarına değinen Arıkan, "Yangın ağaçlarımızla birlikte, topraklarımızı, hayvanlarımızı, köylerimizi, evlerimizi ve maalesef umutlarımızı da kül ediyor. Yetkililer 'yangınlar insan kaynaklı' diyor. Tamam ama siz üzerinize düşeni yaptınız mı? Mesela, yangın söndürme uçakları başta olmak üzere yeterli ekipmanı oluşturdunuz mu? Yangını söndürmek kadar, yangının çıkmasını engelleyecek tedbirleri aldınız mı? Orman yangınları ile ilgili olarak, uydular marifetiyle uzaydan bir sokaktaki evin kapı numarası bile görüntülenebiliyorken, ormanlık alanları İHA'lar, uydu ve diğer gözetleme araçlarıyla 7/24 izlediniz mi? Gerekli eğitim ve denetimi sağladınız mı? Bütün bu soruların hepsinin cevabı, 'hayır'. Bugün 'şu kadar sorti yaptık, bu kadar ton su döktük' diyorsunuz. Soruyorum; yangın çıkmadan önce neredeydiniz? Yangının büyüklüğünü şöyle anlatmamız gerekiyor: Bugün 50 bin insan, yangın nedeniyle evlerinden oldu. Her geçen gün bu sayı artıyor. Sorumluluğu insana ve rüzgara yükleyerek, işin içinden sıyrılamazsınız" diye konuştu. - ANKARA