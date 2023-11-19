Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Konya'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İslam coğrafyasındaki zulmün sona erdirilmesi için Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Arıkan, partisinin Konya İl Başkanlığı Kasım Ayı İl Divan Toplantısı'nda İsrail'in İslam coğrafyasının bağrına bir hançer saplandığını, Filistin'e 75 yıldır zulüm uyguladığını belirtti.

Saadet Partisinde yapılan bütün toplantıların ana gündem maddesinin "Gazze" olduğunu ifade eden Arıkan, "Bu meseleyi çözecek tek bir çare var, o da 'Milli Görüş' hareketini iktidara getirebilmektir." dedi.

Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de yaptıkları zulme İslam ülkelerinin ses çıkarmamaları konusunda tehditler savurduğunu anlattı.

İslam ülkelerinin bu noktada bir kabahatinin olmadığını savunan Arıkan, şunları kaydetti:

"Evin büyüğü Türkiye, bu coğrafyayı toparlaması gereken de Türkiye'dir. Geçmişte bu işi Osmanlı yaptı. Osmanlı Devletinin mirasçısı Türkiye'nin de bu işi devam ettirmesi gerekiyor. Orada 13-14 bin şehit sayısından bahsediyoruz. Bir empati yapalım, kendi çoluk çocuğumuzu orada düşünelim. İsrail askerleri, Şifa Hastanesi'ne girdi. 100 kişilik hastanede 500 yoğun bakım hastası var. Buna rağmen İsrail, 'Hastaneyi boşaltın, orayı bombalayacağız.' diyor. Bu yangını söndürebilmemiz için Meclisin ve devlet görevlilerinin harekete geçmesi gerekir. Mecliste hep haykırıyoruz, haykırmaya da devam edeceğiz."

Arıkan, Saadet Partisi olarak Mecliste toplumun hangi sıkıntıları ve sorunları varsa gündeme taşıdıklarını, yerel seçimlerin de bu problemlerin çözümü için fırsat olduğunu belirterek, geriye kalan 130 günlük süreçte eksikliklerin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yaklaşan yerel seçimler ve güncel meselelerin ele alındığı divan toplantısı gerçekleştirildi.