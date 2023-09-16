Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile yerel seçimler için strateji belirleme çalışması yapıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, yerel seçimler için Gelecek Partisi ile bir grup kurduklarını ve birlikte strateji belirleme çalışması yaptıklarını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Kararımız bu seçimlere tek başımıza girebilmek, ancak Gelecek Partisi ile bir grup kurduk ve yerel seçimler için birlikte bir strateji belirleme çalışmamız var." dedi.

Partisinin Diyarbakır il başkanlığınca bir kafede düzenlenen "STK temsilcileri ve basın mensupları ile buluşma" programında konuşan Kaya, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde milletin ortaya bir irade koyduğunu ve herkesin bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaya, "Toplumsal olarak yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bizim en büyük sıkıntımız kamplaşma, ayrıştırma, ötekileştirme. Siyasetin dili çözüm üretmeye dönük değil, insanları bulundukları noktalarda tahkim etmeye dönük bir dildir. Bu dil doğru değildir. Bu ülkede asgari müştereklerimiz var. Böyle bir ortamda, ülkemizin birliğini, beraberliğini, hukukunu, kardeşliğini ortaya koymak adına bir çabaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yerel seçimlere ilişkin sorusu üzerine Kaya, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi kararımız bu seçimlere tek başımıza girebilmek, ancak Gelecek Partisi ile bir grup kurduk ve yerel seçimler için birlikte bir strateji belirleme çalışmamız var. Detaylar konusunda şu an bir şey söylemek erken. Bu salı günü genel başkanlarımızın katılacağı ortak bir çalışmamız olacak. Ancak seçimlere biz olabildiği ölçüde tek başımıza girmenin altyapısını oluşturuyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."