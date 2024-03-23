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Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ertekin: Esenyurt'taki konutları gerekirse yıkacağız

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Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, Haberler.com stüdyo konuğu oldu. Ertekin, Esenyurt'taki konut mağdurları için gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı.

ESENYURT'TAKİ KONUT MAĞDURİYETİ

İstanbul Esenyurt'ta 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hâlâ teslim edilmeyen sitenin akıbeti merak ediliyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime az bir süre kalmışken, Saadet Partisi'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin de bu konuya ilişkin göreve gelirse yapacaklarını anlattı. Konunun hukuki boyutunu araştırdıklarını belirten Ertekin, "Biz burada binanın alt ve üst yapısına bakarak yıkım kararı çıkaracağız, gerekirse altına dinamit koyacağız." ifadelerini kullandı.

Sunucu Melis Yaşar'ın konuya ilişkin çözümü ve yapacaklarını sorması üzerine Ertekin, şu cevabı verdi:

"BELEDİYENİN DE İMZASI VAR BURADA"

"Biz avukatlarımızı çağırdık, 'Hukuk bu işi çözer mi?' diye sorduk. Zamanında bakanlık, sigorta sistemi kurmuştu 'Burada bitirilmezse biz bitiririz' diye. Belediyenin de imzası var burada. Buradaki detaylar bizim yaptığımız araştırmada karşımıza çıkanlar."

"12 YILDIR DEVAM EDEN MAHKEMELER VAR"

"Buradaki sıkıntı şu; hukuk. 10 yıldır, 12 yıldır devam eden mahkemeler var. Biz de bununla ilgili Esenyurt'u iyi tanıyan bazı insanlarla görüştük. Mağdurların bir kısmı ile görüştük. Mesela şu an en çok yapılan şey mağdurlardan çok düşük fiyata konutları geri almak. Biz şöyle bir karar aldık, biz belediyeyi kazandığımızda bu mağduriyete sebebiyet verenler içerisinde en çıkmaza girmiş belediye olarak incelemeye alacağız, binanın alt ve üst yapısına bakarak yıkım kararı çıkaracağız."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

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