Rusya ve Ukrayna Arasında 307 Askerlik Esir Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında 307 Askerlik Esir Takası Gerçekleşti
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Rusya ile Ukrayna, İstanbul'da yapılan takas anlaşması kapsamında birbirlerine 307'şer askeri iade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yalnızca iki günde toplam 697 kişinin geri döndüğünü duyurdu.

Rusya ile Ukrayna, İstanbul'da kararlaştırılan takas anlaşmasının ardından 307'şer askeri daha takas etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın 307 Rus askerinin daha iade ettiği bildirildi. Rusya'nın da 307 Ukraynalı esir askeri serbest bıraktığı ifade edildi. Ukrayna'nın serbest bıraktığı Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı. Rus askerlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya'ya getirileceği vurgulandı. Karşılıklı esir takasının devam edeceği vurgulandı.

"İki günde 697 kişi geri döndü"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takas çerçevesinde 307 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu. Zelenskiy, "Türkiye'de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde "karşılıklı bin esirin takas edilmesine" karar vermişti. ABD Başkanı Donald Trump dün iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığını duyurmuş, saatler sonra ilk takas gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna karşılıklı 390 esiri serbest bırakmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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