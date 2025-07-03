Rusya ve Azerbaycan Arasındaki Stratejik İlişkiler Vurgulandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere değindiği açıklamasında, "Rusya ve Azerbaycan stratejik müttefiklerdir ve bu gerçekten rahatsız olanlar var" dedi.

Rusya ve Azerbaycan arasında Ziyeddin ve Hüseyn Seferov kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle başlayan gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir canlı yayın programında iki ülkenin ilişkilerine değindi. Zakharova konuşmasında, "Rusya ve Azerbaycan stratejik müttefiklerdir ve bu gerçekten rahatsız olanlar var. Tarafların mevcut ilişkileri, iki ülkenin tek bir devlet olduğu zamanları andırıyor. Bu, insanlarımız arasındaki etkileşimi, derin işbirliğini ve tarihte birlikte karşılaştığımız zorlukları hatırlatıyor. Müttefik ilişkilerimiz bazı kesimlerde öfke ve durumu sabote etme arzusu uyandırıyor. Bunun yaşanmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Bakü'de Sputnik-Azerbaycan ofisine soruşturma başlatıldı

Rusya'ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı'nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan, Şubat 2025'te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam etmeleri gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran'da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. - MOSKOVA