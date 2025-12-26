Haberler

Putin'in Yardımcısı Uşakov, ABD yönetiminden yetkililerle görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov'un ABD yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını ve diyalogun devam edeceğini açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov'un ABD yönetimi üyeleriyle görüştüğünü, diyaloğun devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere katılmak üzere hafta sonu Miami'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verildiğini ifade etti. Peskov, son olarak Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov'un Başkan Donald Trump yönetiminden yetkililerle telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Peskov, "Bilgiler analiz edildi ve Başkan Putin adına Rusya temsilcisi ve ABD yönetimlerinin temsilcileri arasında temas kuruldu. Diyaloğun devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı" dedi. Kremlin'in ABD'nin barış planına nasıl baktığı sorulan Peskov, müzakereleri baltalayabileceğini düşündüğü için yorum yapmak istemediğini söyledi.

Miami görüşmesi

Ukrayna ile ilgili uzlaşma görüşmeleri 20 ve 21 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de gerçekleştirilmişti. ABD heyetinde Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray personeli Josh Gruenbaum yer almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
