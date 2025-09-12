Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Ara Verildi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin çıkmaza girip girmediğinin sorulmasına üzerine, "İletişim kanalları mevcut ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şimdilik bir ara verildiğini söylemek muhtemelen daha doğru olur" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin barış görüşmelerini engellediğini işaret eden Peskov, "Rus tarafı barışçıl diyalog yolunu izlemeye hazır. Ancak Avrupalıların bunu engellediği de bir gerçek. Bu, kimsenin bilmediği bir sır değil" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ve Ukrayna, bu yıl 3 tur doğrudan görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin müzakere heyetleri 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelmişti. Düşmanlıkların sona erdirilmesi yönünde çok az ilerleme kaydedilmesine rağmen iki taraf arasında müzakerelerden sonra esir takasları yapılmıştı. - MOSKOVA