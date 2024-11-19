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Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

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Ukrayna'nın ABD füzesiyle Rusya'yı vurması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Art arda yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Acil Durum Bakanlığı, olası bir nükleer saldırı için mobil sığınakların seri üretime başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi. Tüm dünyanın 3. dünya savaşı tehdidiyle diken üstünde olduğu anlarda Rusya'nın olası nükleer saldırılar için önlemlerini almaya başladığı öğrenildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü, halkı nükleer patlamadan kaynaklanan şok dalgaları ve radyoaktif kirlenme de dahil olmak üzere farklı tehditlerden korumak için mobil barınakların seri üretimine başladığını duyurdu.

SERİ ÜRETİME BAŞLANDI

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınaklarının seri üretimine başlandığı bildirildi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Rusya'nın batısındaki Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde seri üretimine başlanan mobil barınakların sadece insan kaynaklı değil, doğal afetlerde de kullanılabileceği ifade edildi. Mobil barınakların 54 kişi kapasiteli olduğu, bu sayının arttırılabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Mobil barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor" denildi. Mobil barınakların geliştiricileri geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtım toplantısında, barınakların hafif nükleer saldırı, yangınlar, silahlı saldırı, radyoaktif salınım ve kimyasal tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağladığını duyurmuştu.

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği başladı! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği başladı! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği başladı! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Bu adam kadar ülkesini seven milletini seven Bir lider yok Milletini soyup küresel sisteme Faiz vermediği için bunu sevmezler küreselciler

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Savaş başladı

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bence adam cok hakli ABD ve tüm AB ülkeleri el birliginle ukranyayi simartarak bir savas baslattilar her türlü silah teczihat ve parayla ukranyayi besliyorlar putin asiri asker ve teczihat kaybetti ve defalarca buna son vermek icin nükleer kullanmak zorunda kalabilecegi hususunda dünyayi ikaz etti kimse aldirmadi aldirmiyor ayrica benim almanyada tanidigim ukranyalilarda savasa son verilmesini istemiyen abd ve ab ülkelerini sucluyor.

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Haber YorumlarıDogan Kaymaz:

Dengeler değişiyor vaziyet alın

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dünya lideri dediğin böyle olur.. Yanı yunu yok dimdik Adam gibi ADAM! Makarnacılar görsün!

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