Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi. Tüm dünyanın 3. dünya savaşı tehdidiyle diken üstünde olduğu anlarda Rusya'nın olası nükleer saldırılar için önlemlerini almaya başladığı öğrenildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü, halkı nükleer patlamadan kaynaklanan şok dalgaları ve radyoaktif kirlenme de dahil olmak üzere farklı tehditlerden korumak için mobil barınakların seri üretimine başladığını duyurdu.

SERİ ÜRETİME BAŞLANDI

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınaklarının seri üretimine başlandığı bildirildi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Rusya'nın batısındaki Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde seri üretimine başlanan mobil barınakların sadece insan kaynaklı değil, doğal afetlerde de kullanılabileceği ifade edildi. Mobil barınakların 54 kişi kapasiteli olduğu, bu sayının arttırılabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Mobil barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor" denildi. Mobil barınakların geliştiricileri geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtım toplantısında, barınakların hafif nükleer saldırı, yangınlar, silahlı saldırı, radyoaktif salınım ve kimyasal tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağladığını duyurmuştu.