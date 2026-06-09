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Rus Temsilci Nebenzya: "Kiev hiçbir taviz vermeye hazır değil ve savaş onlar için iyi bir gelir kaynağı"

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Ukrayna ile müzakerelerin yürümediğini belirterek, Kiev'in taviz vermeye hazır olmadığını ve savaşın Ukrayna liderliği için gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Ukrayna ile müzakerelerin yürümediğini ifade ederek, "Kiev hiçbir taviz vermeye hazır değil ve savaş onlar için iyi bir gelir kaynağı" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Kiev'in müzakere yeteneğinin olmadığını gösterdiği için şu anda hiçbir müzakerenin yürütülmediğini söyledi. Rus diplomat, "Bildiğim kadarıyla şu anda hiçbir müzakere süreci yürütülmüyor, üçlü görüşmeler yapılmıyor" dedi. Nebenzya, "Kiev hiçbir taviz vermeye hazır değil ve savaş onlar için, özellikle de liderlik için ve başta Zelensky için iyi bir gelir kaynağı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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