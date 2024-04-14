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Rusya'dan İran ve İsrail'e itidal çağrısı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından yayımladığı açıklamada, çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulundu.

"İRAN'IN KONSOLOSLUĞUNA YAPILAN SALDIRIYA YETERİNCE TEPKİ GÖSTERİLMEDİ"

İran'ın bu gece İsrail topraklarına gerçekleştirdiği misilleme saldırılara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Şam'daki İran büyükelçilik binasına düzenlediği saldırının Rusya tarafından kınandığı hatırlatılırken, "BM Güvenlik Konseyi, İran konsolosluk misyonuna yapılan saldırıya yeterince tepki göstermedi" denildi.

"SORUNLAR DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Saldırı sonrası bölgede başka bir çatışmanın tırmanması konusunda büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, başta İsrail-Filistin sorunu olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan ve çoğu zaman sorumsuz provokatif eylemlerle körüklenen sayısız krizin çözümsüzlüğünün bölgedeki gerilimin artmasına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyor ve bölge ülkelerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceklerine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yapıcı düşünen uluslararası aktörlerin diplomatik yollara katkıda bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri İsrail, İran, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki vatandaşlarını da uyararak "Bu ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi ve Rus yabancı misyonlarının resmi sitelerindeki duyuru ve talimatlara uymaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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