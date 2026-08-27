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Rusya ve CIA Başkanları Moskova'da Görüştü

Rusya ve CIA Başkanları Moskova'da Görüştü
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SVR Başkanı Narişkin, CIA Başkanı Ratcliffe ile istihbarat konularını ele aldıklarını, görüşmenin rutin olduğunu belirtti. ABD medyası ise Ratcliffe'in Rusya'yı NATO'ya saldırmaması ve İran'a yaptırım uyarısı yaptığını öne sürdü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Başkanı John Ratcliffe ile istihbarat servislerinin yetki alanındaki konuların ele alındığını belirtti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin, CIA Başkanı John Ratcliffe'in salı günü Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Narişkin Ratcliffe ile görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayarak, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" dedi. Farklı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasındaki toplantıların rutin bir uygulama olduğunu belirten Narişkin, "İstihbarat teşkilatlarının pratiğinde, liderler arasındaki toplantılar, ister yüz yüze ister çevrimiçi olsun, işimizin bir parçasıdır" şeklinde konouştu. Narişkin, "neredeyse her hafta" dünyanın dört bir yanından çeşitli özel servis veya istihbarat örgütlerinin başkanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Dolayısıyla John Ratcliffe ile olan görüşme çalışma düzeyinde görüşmeydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın uzadığı ve ABD ile İran arasında kalıcı bir barışa ulaşma çabalarının tıkandığı bir dönemde gerçekleştirilen ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirirken, Kremlin Sarayı da görüşmenin içeriğine ilişkin sessiz kaldı.

Moskova ziyaretine ilişkin iddialar

ABD medyası ise adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde Ratcliffe'in Rusya'yı herhangi bir NATO üyesi devlete saldırmaması konusunda uyardığını öne sürdü. Ratcliffe'in ayrıca İran'ı da gündeme getirerek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde ek yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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