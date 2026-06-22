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Rusya: "Starmer'ın istifa kararı Rusya'ya yönelik düşmanca tavrın değiştirmeyecek"

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Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifasının Londra'nın Rusya'ya yönelik düşmanca tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının Londra'nın Rusya'ya yönelik "düşmanca" tavrın değiştirmeyeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Starmer'ın kararına değindi. Peskov, Starmer'ın Ukrayna'nın önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak Başbakanın istifasının Londra'nın Rusya'ya yönelik "düşmanca" tavrın değiştirmeyeceğini dile getirdi. Rus Sözcü, "Starmer, İngiliz-Rus ilişkileri konusunda kendini farklı kılacak hiçbir şey yapmadı. Her zaman ilişkileri sıfır seviyesinde tutmaktan yana olmuştur. İngiliz siyaset sahnesinde hiç kimsenin ülkemiz hakkında Starmer'ınkinden farklı bir görüşe sahip olması olası değil" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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