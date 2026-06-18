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Rusya: "Trump ve Pezeşkiyan'ın düşmanlığa son vermek üzere uzaktan vardıkları anlaşmayı takdir ediyoruz"

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın düşmanlığa son vermek için uzaktan vardıkları anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki düşmanlığa son vermek üzere uzaktan vardıkları anlaşmayı takdir ediyoruz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Tahran arasında askeri çatışmayı çözmeyi amaçlayan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, müzakereleri kolaylaştırmak ve barışçıl bir çözüme ulaştırmak üzere Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların özverili ve etkili çabalarının da takdir edildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki düşmanlığa son vermek üzere uzaktan vardıkları anlaşmayı takdir ediyoruz. Washington ve Tahran'ın imzalanan mutabakat zaptında belirtilen şartlara sadakatle bağlı kalma konusunda gösterdikleri güçlü, karşılıklı kararlılığa dikkat çekiyoruz" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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