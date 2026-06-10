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Rusya: "AB'nin Rus filosuna el koymak için AB gemilerini görevlendirmesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir"

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Akdeniz'de Rus petrolü taşıyan gemileri denetleme kararını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirerek, gemileri korumak için tüm siyasi ve hukuki araçları kullanma hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "AB'nin el koyma ve denetlemek üzere Akdeniz'de konuşlandırdığı IRINI donanmasından gemileri Rus petrolünü taşıyan gemileri denetlemek ya da el koymak amacıyla konuşlandırması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Deniz güvenliğini ve gemi sahiplerinin meşru çıkarlarını korumak için elimizdeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de Rusya'nın Rus petrolünü transfer etmek için kullandığı "gölge filosunun" bir parçası olduğundan şüphelenilen yabancı gemileri durdurmak ve denetlemek üzere savaş gemilerini görevlendirme kararına değindi. Rusya'nın AB'nin bu kararını kınadığını ve gemileri korumak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyleyen Zaharova, bu kararın deniz güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydederek, AB'yi sivil gemileri korkutmakla suçladı. Rus Sözcü, uluslararası hukukta "gölge filo" olmadığını ve bu terimin AB tarafından uydurulmuş "siyasi bir ifade" olduğunu dile getirerek, "AB'nin el koyma ve denetlemek üzere Akdeniz'de konuşlandırdığı IRINI donanmasından gemileri Rus petrolünü taşıyan gemileri denetlemek ya da el koymak amacıyla konuşlandırması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Deniz güvenliğini ve gemi sahiplerinin meşru çıkarlarını korumak için elimizdeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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