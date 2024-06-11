Rusya'da kritik görüşme! Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceği Kremlin tarafından duyuruldu. İkili arasındaki görüşme hakkında daha fazla detay verilmedi.

KÜBALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'ya giden Hakan Fidan burada birçok ülkenin yetkilileriyle temaslarda bulundu. Fidan son olarak , Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Nijniy Novgorod'da, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK PUTİN TEMASI

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. Görüşmenin içeriğine dair henüz net bir bilgi verilmezken gözler şimdi o kritik buluşmada.

BRICS+ NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı. Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor. Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi. BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor. Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.

TÜRKİYE BRICS'E ÜYE OLACAK MI?

3 Haziran'da Çin'de temaslarda bulunan Fidan'a "Türkiye'nin BRICS'e katılıp katılmayacağı" sorulmuş, Fidan'ın "Türkiye'nin çıkarına uygunsa neden olmasın" cevabı, Ankara'nın üyelik için harekete geçeceği iddialarının haberleştirilmesiyle gündeme oturmuştu.