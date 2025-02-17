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Rusya Büyükelçisi Erkhov'dan İkinci Dünya Savaşı Vurgusu

Rusya Büyükelçisi Erkhov'dan İkinci Dünya Savaşı Vurgusu
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, İkinci Dünya Savaşı döneminin tarihsel tecrübesinin bilimsel araştırılmasının önemine dikkat çekti. 'Hatalarımızı tekrarlamamak için tarihi bilmek lazım' diyen Erkhov, Türk-Rus ilişkilerinin ele alındığı sempozyumda konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan olayların daha net anlaşılması gerektiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı döneminin tecrübesinin bilimsel araştırılması çok gereklidir" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 'İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Rus ilişkileri' sempozyumu düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Rus ilişkilerinin ele alındığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, "Bugün burada Hacı Bayram Veli Üniversitesinde İkinci Dünya Savaşı döneminde Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili seminerde bulunuyoruz. Bu konu sınırlı bir bilimsel konu gibi görünüyor, günümüzle alakalı bir konu değil gibi gözüküyor. Öncelikle tarihi bilmek lazım, okumak lazım. En azından geçmişte yapılan hatalarımızı tekrarlamamak için. Bu yüzden tarihi tecrübe faydasız olamaz. İkinci Dünya Savaşı konusu kritik önemde bir konudur" ifadelerini kullandı. İkinci Dünya Savaşının bitişinin 80'nci yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden Erkhov, "O dönemde olduğu gibi günümüzde de dünyada teknolojik değişimler görüyoruz. Çeşitli savaşlar ve çatışmalar alevleniyor. Devletler ve hükümetler yıkılıyor. Yüzbinlerce hatta milyonlarca insan barınak ve güvenlik arayışıyla anavatanlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Dünya Savaşı döneminin tecrübesinin bilimsel araştırılması çok gereklidir. En azından o dönemde yaşanmış olan olayların doğru anlaşılması açısından bu önemli. Bazı konulara insanlar farklı açılardan bakıyorlar. Bu durum çok normaldir. Çünkü tek fikirlilik yalnızca mezarlıkta mümkündür. Eminim ki bu kadar önemli tarihi konularla ilgili yapılan araştırmalar çeşitli suçlamalar veya talepler için sebep değil. Ama ciddi ve ayrıntılı konuşmalar için sebep olmalıdır. Bu salonda toplanan araştırmacıları candan selamlıyorum. Bu konudaki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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