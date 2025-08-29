Rusya, Batı'nın Ukrayna Güvenlik Önerilerine Tepki Gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna'nın güvenlik garantileri önerilerinin Moskova ile Batı arasında çatışma riskini artırdığını belirtti. Zaharova, mevcut önerilerin tek taraflı olduğunu savunarak, Rusya'nın güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine yönelik önerilerinin, Kiev'i Rusya sınırlarında "stratejik provokatör" haline getirerek Moskova ve Batı arasında çatışma riskini arttırdığını söyledi.

Ukrayna'da barış çabaları ve savaş sonrası güvenlik garantileri görüşmeleri Avrupa'nın gündeminde olmaya devam ederken Rusya'dan Avrupa'nın önerilerine yönelik açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine yönelik önerilerinin Kiev'i Rusya sınırlarında "stratejik provokatör" haline getirerek Moskova ve Batı arasında çatışma riskini arttırdığını söyledi. Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "Güvenlik garantileri, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alan ortak bir anlayışa dayanmalıdır" dedi. Rus Sözcü, mevcut önerilerin tek taraflı olduğunu ve açıkça Rusya'yı kontrol altına almak için tasarlandığını savundu.

Zaharova, "Öneriler, bölünmez güvenlik ilkesini ihlal ediyor ve Kiev'e Rusya sınırlarında stratejik bir provokatör rolü yükleyerek ittifakın ülkemizle silahlı bir çatışmaya girme riskini artırıyor" dedi.

Moskova daha önce Avrupa'nın önerilerini beğenmediğini ve Ukrayna topraklarında herhangi bir NATO askeri varlığını kabul etmeyeceğini belirtmişti. - MOSKOVA

