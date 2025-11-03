Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'e gerçekleştireceği 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, temaslarda bulunmak üzere Çin'e resmi ziyaret düzenliyor. Çin Başbakanı Li Qiang'ın katılımıyla Hangzhou şehrinde düzenlenecek iki ülke başbakanlarının 30. olağan toplantısına katılacak olan Mişustin'in resmi görüşmelerindeki gündem maddeleri arasında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, lojistik bağlantılar ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra enerji ortaklığının güçlendirilmesi ve yüksek teknoloji ve tarım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi konuları yer alıyor.

Rus Başbakan, Hangzhou kentindeki temaslarının ardından başkent Pekin'e geçerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. - MOSKOVA