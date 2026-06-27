Rum İstinaf Mahkemesi, Kıbrıslı Türklerin Baf'taki arazi başvurusunu reddetti

Rum İstinaf Mahkemesi, Baf Havalimanı ile Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de bulunduğu 125 dönümlük arazinin iadesi talebiyle açılan davada Kıbrıslı Türk davacıların istinaf başvurusunu reddetti. Mahkeme, 1974'te Kıbrıslı Türklerin mülklerin zorla çıkarıldığı yönündeki savunmayı da kabul etmezken, Rum Hukuk Dairesi nüfus mübadelesinin kişisel tercihe dayandığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki yayın yapan Alithia gazetesinin haberine göre Kıbrıslı Türk mal sahipleri ile Rum kullanıcıların terekesi tarafından Rum Başsavcılığı ve "Kıbrıs Türk Malları Vasisi" sıfatıyla Rum İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davaya ilişkin istinaf başvurusu, 25 Haziran'da karara bağlandı. Rum İstinaf Mahkemesi, Baf Havalimanı ile Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de içerisinde bulunduğu 125 dönümlük arazinin iadesi talebiyle açılan davada Kıbrıslı Türk davacıların başvurusunu reddetti. Mahkeme ayrıca 1974 yılında Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında kalan mülklerinden zorla çıkarıldıkları yönündeki savunmayı da kabul etmedi.

"1974'te yer değiştirme zorunlu değildi"

Rum Hukuk Dairesi tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türk davacıların mülklerinin iadesi ile yaklaşık 41 milyon euro tutarında tazminat talep ettiği belirtildi. Davacıların Rum yönetiminin mülklere müdahalesi, kira kayıpları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle tazminat talebinde bulunduğu ifade edilirken, Baf Kaza Mahkemesi'nin 2022 yılında bu talepleri reddettiği ve "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği"nin taşınmazları iade etmeme yönündeki uygulamasını hukuka uygun bulduğu hatırlatıldı. Rum Hukuk Dairesi ayrıca İstinaf Mahkemesi'nin davacıların çeşitli iddialarının yanı sıra müteveffa mal sahiplerinin 1974 yılında Güney Kıbrıs'taki mallarından zorla çıkarıldıkları yönündeki savunmayı da reddettiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Dünyaca bilindiği gibi 1974'te yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme vardı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bazı Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasında Rum yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kalmaya devam ettiği, bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmeye zorlanmadığı ileri sürüldü.

"Kıbrıs Türk malları Vasiliği'nin yetkisi yasaldır" değerlendirmesi

Rum Hukuk Dairesi açıklamasında, davacıların "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" aracılığıyla mülklere hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği yönündeki savunmasına da cevap verildi. Açıklamada, 1974 Barış Harekatı sonrasında ilan edilen olağanüstü halin devam ettiği öne sürülerek vasiliğin ilgili yasa hükümlerinden kaynaklanan yetkileri çerçevesinde yapılan müdahalelerin yasal olduğu savunuldu. Rum yönetimi ayrıca, davacıların "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğunu, ancak Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet'in kontrolündeki bölgelerde yasal ikametlerinin bulunmadığını iddia ederek taşınmazların "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" yönetimine bırakılmasının hukuka uygun olduğunu ileri sürdü.

Gazete, Rum İstinaf Mahkemesi'nin davacıların istinaf başvurusunu reddetmesinin yanı sıra davacı tarafı mahkeme masraflarını ödemeye de mahkum ettiğini aktardı. - BAF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı