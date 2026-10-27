Rum Dışişleri Bakanı Kombos, BM temsilcisinin Kıbrıs sözlerine itiraz etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in müzakere sürecine ilişkin açıklamalarına itiraz ederek, "İki taraf eşit tutulamaz" dedi.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum basınına önemli açıklamalarda bulundu. Kombos, Holguin'in Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamaması ve her iki tarafta da siyasi irade eksikliği bulunduğu yönündeki değerlendirmelerine tepki gösterdi. Kombos, "İki taraf eşit tutulamaz" ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının aynı düzeyde sorumlu gösterilemeyeceğini savundu. Diplomatik ilişkilerde taraflar arasında belirli ölçüde eşit mesafe korunmasının anlaşılabilir olduğunu belirten Kombos, "Diplomatik mantık çerçevesinde belirli bir eşit mesafenin korunması gerektiği anlaşılabilir. Ancak bu yaklaşımın sahadaki gerçek durumu yansıttığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı