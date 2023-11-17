RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kudüs'te İsrail askerleri tarafından TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı. Şahin, Türk basın mensuplarının yanında olduklarını belirtti ve Filistin'deki basın mensuplarının hakikati haykırmaya devam edeceğini söyledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kudüs'te İsrail askerleri tarafından TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kudüs'te yayın esnasında İsrail askerleri tarafından TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail zulmünü tüm gerçekliğiyle dünyaya gösteren kamu yayıncımız TRT ekibine yapılan saldırıyı kınıyorum. Büyük risk altında fedakarca görevlerini yapan Türk basın mensuplarımızın yanındayız. TRT Haber ailesi başta olmak üzere basın camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biliyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar Filistin'deki basın mensuplarımız hakikati haykırmaya devam edecek. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." - ANKARA