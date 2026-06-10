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RTÜK Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamaları, insanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin hakikat karşısındaki çaresizliğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamaları, insanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin hakikat karşısındaki çaresizliğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan, Gazze'de masum kadın ve çocukların katili, soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamaları; insanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin hakikat karşısındaki çaresizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız; sadece Türkiye'nin değil, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların hakkını savunan, adaleti cesaretle dile getiren güçlü bir liderdir. Bugün rahatsız oldukları şey, Türkiye'nin gücü; susturamadıkları şey ise Cumhurbaşkanımızın hakikati haykıran sesidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; adaleti savunmaya, mazlumun yanında durmaya ve insanlık vicdanının sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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