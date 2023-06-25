Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

Daha önce DEVA Partisi'ndeki Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Sedat Kızılcıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla parti üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan Kızılcıklı'ya rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.

"FARKLI PLATFORMLARDA DEVAM EDECEĞİM"

Kızılcıklı, "Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlarda devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…" ifadelerine yer verdi.

ROZETİNİ BABACAN TAKMIŞTI

Ak Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan AK Parti 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.