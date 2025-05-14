Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Gelecek Partisi'nden istifa ederek Ak Parti'ye katılan milletvekili Hasan Ekici için düzenlenen rozet takma töreninde yaşanan kısa diyalog dikkat çekti. Törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici'nin nereden katıldığını sordu.

"HANGİ PARTİDEN GELDİ, NEREDEN GELDİ?"

Erdoğan, "Hangi partiden, nereden geldi?" diye sorunca, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin " Gelecek Partisi'nden. Gelecek Partisi'nden aramıza katıldı Hasan Bey" yanıtını verdi.

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİRMİŞTİ

Öte yandan CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Ekici, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Ekici yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.