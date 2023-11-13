Romanya, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek merkezi açtı

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek merkezin faaliyete geçtiğini duyurdu. Merkez, Avrupa içinde uluslararası bir eğitim merkezi olacak ve müttefik ülkeler için ortak çalışmalara imkan tanıyacak.

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek merkezin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Bükreş yakınındaki bir hava üssünde bulunan merkezin açılışını, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren yaptı.

Romanya Savunma Bakanlığı, eğitim tesisinin, Avrupa içinde uluslararası bir merkez olacağını, aynı zamanda müttefik ülkeler için ortak çalışmalara imkan tanıyacağını belirtti.

Şubat 2022'den beri Rusya ile savaşan Ukrayna, Batılı ülkelerden uzun süredir savaş uçakları istiyordu. Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı temin edebileceklerini açıklamıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilk F-16 uçağının Nisan 2024 verileceğini duyurmuştu. Belçika'nın ise 2025'te ilk uçakları vermesi bekleniyor.

Hollanda'ya ait 5 adet F-16 uçağı geçen hafta Romanya'ya ulaştı. Bu uçaklar, Ukraynalı pilotların eğitiminde kullanılacak. Hollanda'nın eğitim için göndereceği uçak sayısının 18'e kadar çıkması bekleniyor. Hollanda Savunma Bakanlığı, uçakların sadece Romanya'nın da üyesi olduğu NATO hava sahasında uçurulacağını bildirdi.