Haberler

Romanya’da yeni başbakan adayı AP milletvekili Muresan olarak gösterildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, mayıs ayında eski Başbakan Ille Bolojan’ın hükümetinin düşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Ulusal Liberal Parti (ULP) üyesi Siegfried Muresan’ı yeni hükümeti kurmak üzere başbakan adayı olarak gösterdi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, mayıs ayında eski Başbakan Ille Bolojan'ın hükümetinin düşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Ulusal Liberal Parti (ULP) üyesi Siegfried Muresan'ı yeni hükümeti kurmak üzere başbakan adayı olarak gösterdi.

Romanya'da geçtiğimiz mayıs ayında eski Başbakan Ilie Bolojan hükümetinin parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından düşmesi sonrası yeni başbakan adayı belirlendi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Ulusal Liberal Parti (ULP) üyesi Siegfried Muresan'ı başbakan adayı olarak gösterdi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Dan, yeni başbakan adayının belirlenmesine ilişkin meclisteki siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerin ardından Dan, Muresan'ı başbakan adayı olarak göstermeye karar verdi. Dan, parlamentoda net bir çoğunluk bulunmadığını belirterek hükümeti kurma görevini Muresan'a vermeyi önerdiğini açıkladı.

Dan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda, Romanya'nın "Batı yanlısı çizgide" kalacağına ve mali politikalar da dahil olmak üzere uluslararası taahhütlerini yerine getireceğine inandığını kaydetti. Görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde Dan, siyasi partilerin ulusal çıkarlardan ziyade seçim kaygılarını ön planda tuttuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Dan'ın başbakan adayı olarak gösterdiği 44 yaşındaki siyasetçi Muresan ise sosyal medya hesabından söz konusu teklifi kabul ettiğini açıkladı. Muresan'ın, parlamentoda yapılacak güven oylaması öncesinde yeni hükümetin listesini hazırlamak için 10 günü bulunuyor.

Romanya'da bir sonraki parlamento seçimlerinin 2028'den önce yapılması beklenmiyor. Avrupa Birliği üyesi ülke, şimdiye kadar hiçbir zaman erken parlamento seçimine gitmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Dan, bu ayın başında yaptığı açıklamada, erken seçim seçeneğini artık tamamen göz ardı etmediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade: Annem şahsa bağırdı

Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!

Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi

2 fotoğrafa da dikkatli bakın! Aynı kişi değiller
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı

Merakla bekleniyordu! İşte Reis'in maaşı
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Sürpriz atama! İşte derbinin hakemi

Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

Bilal Erdoğan'ı heyecan sardı: Onu İstanbul'da izlemek güzel olacak