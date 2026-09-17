Romanya’da yeni başbakan adayı AP milletvekili Muresan olarak gösterildi

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Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, mayıs ayında eski Başbakan Ille Bolojan'ın hükümetinin düşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Ulusal Liberal Parti (ULP) üyesi Siegfried Muresan'ı yeni hükümeti kurmak üzere başbakan adayı olarak gösterdi.

Romanya'da geçtiğimiz mayıs ayında eski Başbakan Ilie Bolojan hükümetinin parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından düşmesi sonrası yeni başbakan adayı belirlendi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Ulusal Liberal Parti (ULP) üyesi Siegfried Muresan'ı başbakan adayı olarak gösterdi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Dan, yeni başbakan adayının belirlenmesine ilişkin meclisteki siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerin ardından Dan, Muresan'ı başbakan adayı olarak göstermeye karar verdi. Dan, parlamentoda net bir çoğunluk bulunmadığını belirterek hükümeti kurma görevini Muresan'a vermeyi önerdiğini açıkladı.

Dan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda, Romanya'nın "Batı yanlısı çizgide" kalacağına ve mali politikalar da dahil olmak üzere uluslararası taahhütlerini yerine getireceğine inandığını kaydetti. Görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde Dan, siyasi partilerin ulusal çıkarlardan ziyade seçim kaygılarını ön planda tuttuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Dan'ın başbakan adayı olarak gösterdiği 44 yaşındaki siyasetçi Muresan ise sosyal medya hesabından söz konusu teklifi kabul ettiğini açıkladı. Muresan'ın, parlamentoda yapılacak güven oylaması öncesinde yeni hükümetin listesini hazırlamak için 10 günü bulunuyor.

Romanya'da bir sonraki parlamento seçimlerinin 2028'den önce yapılması beklenmiyor. Avrupa Birliği üyesi ülke, şimdiye kadar hiçbir zaman erken parlamento seçimine gitmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Dan, bu ayın başında yaptığı açıklamada, erken seçim seçeneğini artık tamamen göz ardı etmediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı