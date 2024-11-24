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Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı
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Romanya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre hiçbir aday oyların yüzde 50'sini aşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Başbakan Marcel Ciolacu'nun oy oranı yüzde 25 iken, diğer adaylar arasında Elena Lasconi ve Clin Georgescu öne çıkıyor.

Romanya'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre seçim, ikinci tura kaldı.

Romanya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı. Oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Başbakan Marcel Ciolacu'nun oyların yüzde 25'ini, Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi'nin oyların yüzde 18'ini, bağımsız aday Clin Georgescu'nun oyların yüzde 16'sını ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un oyların yüzde 15'ini alması bekleniyor. Anketlere göre hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Seçimlere katılım oranı yüzde 52,4 olurken, sandık çıkış anketleri diaspora oylarını içermiyor.

PSD lideri Ciolacu, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasından sonra yaptığı basın toplantısında bugün denge ve istikrar politikası için oy kullanıldığını söyledi. Ciolacu, seçim sürecinde vazife alan tüm görevlilere teşekkür etti.

USR lideri Lasconi ise, konuşmasında halkın yüzde 75'inin PSD'nin adayı Başbakan Ciolacu'ya destek vermediğine dikkat çekti. Sonuçların belli olmasından sonra yaptığı açıklamada Lasconi, "Romanyalılar, PSD-PNL hükümetini istemiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine işaret eden Lasconi, "Önümüzdeki hafta parlamento çoğunluğunu elde etme hazırlığı için tüm sağ eğilimli güçlerle görüşeceğim. Sevgili Romanyalılar, lütfen beni yalnız bırakmayın. Parlamentoda çoğunluğu sağlamama yardım edin. Çünkü bu, ülkeyi geliştirmemizin tek yolu" dedi.

Resmi sonuçların belli olmasıyla hiçbir adayın yüzde 50 oranını geçememesi halinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, iki hafta sonra 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Ülkede ayrıca 1 Aralık tarihinde parlamento seçimleri de gerçekleştirilecek. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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