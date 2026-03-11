Romanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin üs kullanımına onay

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin Romanya'nın üslerini kullanma talebini onayladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'nın Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, İran'a yönelik operasyonlar çerçevesinde ABD'ye Romanya'daki üslerin kullanım izni verilmesi konusunda Ulusal Güvenlik Konseyini topladı. Cumhurbaşkanı Dan, Orta Doğu'daki gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplantıda bazı ABD askeri ekipmanları ve kuvvetlerinin geçici olarak Romanya'ya konuşlandırılması konusunu ele aldık. Bu, kamuoyunda da konuşulduğu gibi, yakıt ikmal uçakları, bazı izleme ekipmanları ve bazı uydu iletişim ekipmanlarını içeriyor. Parlamento onay verdiği takdirde, bu ekipmanlar ve kuvvetler Romanya ile ABD arasındaki ortaklık anlaşması kapsamında Romanya'ya konuşlandırılacaktır" dedi.

Parlamentonun kararı onaylaması gerekiyor

Parlamentonun talebi bugün görüşerek oylayacağını açıklayan Dan, Romanya'ya konuşlandırılacak askeri ekipmanın "kesinlikle savunma amaçlı" olduğunu ve yakıt ikmal uçaklarını da içereceğini söyledi.

Dan, uydu iletişim ekipmanlarının İran'dan gelebilecek muhtemel tehditlere karşı on yıldan uzun süre önce Romanya'ya konuşlandırılmış olan Aegis Ashore Balistik Füze Savunma Sistemi ile birlikte kullanacağını söyledi.

Ekipmanların Romanya'nın güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Dan, "Bu ekipmanların savunma amaçlı olduklarını ve gerçek silahlarla donatılmadıklarını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

ABD, Romanya'daki asker sayısını azaltmıştı

Adı açıklanmayan kaynaklar, basına yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne bir dizi uçak göndermeyi ve Romanya'ya 500 kadar asker konuşlandırmayı planladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz sene ekim ayında Romanya'daki asker sayısını azaltan ABD'nin Romanya'dan üs talebi, İspanya'nın ABD ordusuna İran'a karşı yürüttüğü saldırılarda askeri üslerini kullanma izni vermemesi sonrası geldi.

ABD, kendi sınırları ve Hint-Pasifik bölgesine odaklanma stratejisi kapsamında geçtiğimiz yıl Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden yaklaşık bin askerini çekmişti. Çekilmenin ardından ülkede halen, bin kadar ABD askeri bulunuyor.

Romanya'daki kalıcı müttefik kuvveti varlığı, ABD askerleri de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 NATO askerinden oluşuyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı